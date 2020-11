Con un totale di 268 (65 70 65 68 / -20) colpi Dustin Johnson trionfa al Masters di Augusta - la prima edizione nell’era COVID-19, andata in scena a porte chiuse -: l’americano ha superato la concorrenza dell’australiano Cameron Smith e del sudcoreano Im Sung-Jae, entrambi secondi con 273 (-15). Johnson ha stabilito anche il nuovo miglior punteggio del torneo, polverizzando il precedente record della competizione (stabilito da Woods nel 1997 ed eguagliato da Jordan Spieth nel 2015) che metteva in palio un montepremi complessivo di 11 milioni di dollari. Johnson torna a imporsi in un torneo del Grande Slam per la seconda volta in carriera dopo il successo nel 2016, quando riuscì a conquistare lo US Open e consolida la leadership mondiale. Johnson succede a Tiger Woods (vincitore nel 2019). Il californiano, che sognava di eguagliare il record di successi (6) al Masters di Jack Nicklaus, è crollato nel giro finale chiudendo la competizione al 38. posto (287, 68 71 72 76 / -1).