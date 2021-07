Il sogno si è realizzato. Ieri è partito alla volta di Tokyo. Le spade di Michele Niggeler, che difenderà i colori rossocrociati ai Giochi olimpici con Max Heinzer e Benjamin Steffen, vibreranno il 25 e il 30 luglio. Il rappresentante del Club Scherma Lugano non vede l’ora di salire in pedana. Intanto ci ha confidato le sue speranze.

Parliamo subito di ambizioni. Cosa ti aspetti da queste Olimpiadi in Giappone?

«Intanto sono felice di esserci. Veniamo tutti da un anno difficile, in pratica senza competizioni. Abbiamo comunque cercato di tenerci in forma e di lavorare in funzione di questo evento, che nel nostro sport vale più di un Mondiale. Cosa mi aspetto? Innanzitutto di poter offrire il mio contributo per il raggiungimento di un buon risultato. Se poi dovesse arrivare una medaglia sarebbe...