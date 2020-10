Stagione particolare quella di Leonardo Bono. Iniziata negli Stati Uniti e finita in Europa. Dall’Università della South Carolina ai campi della Svizzera, dove ha raccolto tante soddisfazioni. E, soprattutto, una chiusura in bellezza. Dopo la conquista del titolo svizzero amateur nell’Omnium, il luganese si è imposto ad Ascona nella prima edizione del campionato nazionale di hickory golf. Partiamo allora da quest’ultima esperienza. «Mi sono davvero divertito moltissimo - dice il dilettante del GC Lugano - . Per questa competizione ho ricevuto l’invito di Paolo Quirici. È stato un onore. Soprattutto se penso che diversi anni fa, in questa specialità, Paolo aveva conquistato il titolo mondiale».

In campo con una leggenda

Sul campo patriziale asconese Leonardo ha imparato a conoscere un altro aspetto...