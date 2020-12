Tra le prime persone al mondo vaccinate contro il coronavirus c’è un ticinese. Proprio così. Si tratta di Mauro Gianetti, vicecampione del mondo sulle due ruote nel 1996 e oggi CEO dell’UAE Team Emirates. Nelle scorse settimane l’ex ciclista ha avuto accesso al vaccino cinese del colosso Sinopharm. «Un trattamento approvato, non sono una cavia» precisa.

In una recente intervista rimbalzata su vari media era infatti passato un altro messaggio. Riassumendo: Mauro Gianetti sembrava aver preso parte alla fase 3 dei test - portata avanti la scorsa estate - in qualità di volontario. «I membri della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti hanno proceduto a vaccinarsi già in ottobre, forti delle necessarie garanzie circa l’efficacia dell’antidoto e considerato che avevano seguito da vicino ed erano...