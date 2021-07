Ex sportivo d’élite e ora tecnico a livello nazionale e ticinese di Bike Trial, Pascal Benaglia racconta il mondo cui ha dedicato gran parte della sua vita. Dopo diversi anni di gare, dal 2014 è diventato allenatore di un gruppo trial ticinese e dal 2019 è stato incaricato di seguire la Nazionale under 16. Da quest’anno è capo allenatore di tutto il trial svizzero - élite, juniores e U16 - e del gruppo ticinese Trial Emotion Team. Nella vita di Pascal c’è anche la famiglia e il lavoro come docente di educazione fisica.

Partiamo dalle basi, due parole per definire il bike trial: «Allenamento e costanza. Il bike trial è una sorta di parkour con la bicicletta e il segreto per fare bene è immaginarlo come una metafora della vita. In questa disciplina si devono oltrepassare alcuni ostacoli e se...