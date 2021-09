Successo pieno per il Triathlon di Locarno andato in scena durante il weekend, sia per la partecipazione (raggiunti i mille atleti) che per quanto riguarda le condizioni meteo. Un debutto riuscito per il neopresidente Juro Grgic che da quest’anno ha preso le redini di un evento che ha ormai alle spalle una storia consolidata: «La parola d’ordine di questa edizione - ha detto Grgic - è ovviamente quella di ‘ripartire’, con l’intenzione di tornare ai livelli di prima e migliorare ancora nei prossimi anni». Gli fa eco anche Mattia Gyöngy, presidente di Swiss Triathlon: «Locarno è una gara importante del nostro calendario, ma essere qui oggi è una grande soddisfazione, perché finalmente la gente può vivere bei momenti di sport che aiutano a stare meglio».