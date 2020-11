Saranno degli Europei in torno minore quelli in programma da mercoledì a domenica a Plovdiv, in Bulgaria. La Svizzera si presenta con cinque corridori in campo maschile e tre donne. Questa la selezione. Uomini: Dominik Bieler (Coira), Claudio Imhof (Sommeri), Tristan Marguet (Alten), Lukas Rüegg (Madetswil) e Simon Vitzhum (Rheineck). Donne: Michelle Andres (Hägglingen), Léna Mettraux (Echallens) e Aline Seitz (Buchs/AG). Da sottolineare che, a causa della pandemia da coronavirus, sono assenti la Francia e la Germania, due nazioni dominanti nel ciclismo su pista.