Gli Europei 2020 di cross-country ed eliminator si terranno al Monte Tamaro dal 15 al 18 ottobre, una settimana dopo i Mondiali di Leogang, in Austria (11 ottobre). Inizialmente, gli Europei avrebbero dovuto tenersi a metà maggio a Graz, ma l’evento era stato rinviato a causa della pandemia. La Svizzera, che in settembre ospiterà pure i Campionati del mondo su strada ad Aigle e Martigny, aveva accolto per l’ultima volta gli Europei nel 2013, quando si erano svolti sul Gurten (Berna).