Europei in Serbia nel mirino di Filippo Colombo

Filippo Colombo è pronto per una nuova avventura. Dopo i Giochi olimpici di Tokyo si lancia all’assalto degli Europei, in programma da domani a domenica a Novi Sad, in Serbia. Oltre al ticinese, la squadra elvetica maschile conta su Lars Forster, che pure ha grandi ambizioni. Sul fronte femminile il punto di forza sarà Linda Indergand (bronzo a Tokyo), che sarà affiancata da Alessandra Keller. Nella lotta per le medaglie le due rossocrociate dovranno fare i conti con le francesi Loana Lecomte e Pauline Ferrand-Prévot, due tra le grandi battute nelle gare olimpiche. A Novi Sad non sono presenti gli svizzeri più titolati. Tra le donne mancano la campionessa olimpica Jolanda Neff e Sina Frei (argento a Tokyo). In campo maschile spiccano invece le assenze di Mathias Flückiger (pure medaglia d’argento a Tokyo) e il campione europeo in carica Nino Schurter, vincitore lo scorso anno al Monteceneri. Questi biker hanno deciso di rinunciare ai campionati continentali per farsi trovare pronti ai Mondiali di fine agosto in Val di Sole (Trentino). Il programma a Novi Sad inizia oggi con le staffette a squadre. Nel fine settimana si assegneranno i titoli nelle gare élite.