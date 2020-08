Dopo la grave caduta di sabato durante il Giro di Lombardia, Remco Evenepoel si è rivolto oggi agli appassionati direttamente dall’ospedale in Belgio, dove è stato trasferito da Como. «Voglio solo dirvi che sto molto bene al momento e ingraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato, sia nelle ultime ore, sia a chi lo ha fatto dopo la caduta. Sfortunatamente la mia stagione è finita, ora pensiamo a programmare un buon ritorno». Infine un ringraziamento ai tifosi: «La vostra vicinanza mi ha toccato e aiutato per davvero. Ci vediamo nella prossima stagione, farò di tutto per tornare più forte». Il corridore 20.enne della Deceuninck-Quick Step era caduto il 15 agosto riportando una frattura al bacino e un trauma polmonare.