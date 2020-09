Come previsto, la tappa con un profilo piatto, si è decisa con una volata, nella quale l’australiano ha preceduto lo slovacco Peter Sagan e l’irlandese Sam Bennett. Per Ewan, già vincitore a Sisteron nella 3. tappa, si tratta del secondo successo in questa edizione della Grande Boucle. Sagan, in un secondo tempo, è però stato retrocesso dalla seconda alla 85. posizione per scorrettezze. Si è in effetti fatto largo con spalla e gomito nei confronti del belga Wout Van Aert, che è diventato terzo.