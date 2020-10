C’è un gran movimento alla Scuderia Al Piano di Giubiasco. Box per cavalli, che vanno e vengono. E lavori di sistemazione di ogni genere. Il maltempo dello scorso fine settimana non ha certo aiutato gli organizzatori. La famiglia Crotta non si è però data per vinta. Anzi. Ci ha messo il doppio dell’impegno per ripristinare tutto quello che il vento e la pioggia avevano rovinato. «Entro domani tutto deve essere pronto», sottolinea l’olimpionico Fabio, che nelle ultime due settimane ha lavorato indefessamente (insieme a diversi collaboratori) per presentare il suo concorso nazionale.

Un degno palcoscenico

«Sono contento che finalmente, dopo tanto tempo, possiamo tornare ad offrire anche all’equitazione un palcoscenico degno di questo sport», sottolinea il cavaliere giubiaschese. Un po’ per il...