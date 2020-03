Lo sport si ferma ovunque e il Volley Lugano non fa eccezione. Stop a partite e allenamenti, con la squadra ancora in corsa per il quinto posto, sinonimo di Europa. «C’è amarezza, ma non si scherza con la vita delle persone», ci dice la capitana Nicole Pulcini. Lei lo sa bene: la sua città, Bergamo, è una delle più colpite.

«Il problema non è stare a casa, ma stare a casa senza di voi». In una toccante storia su Instagram dedicata alla sua famiglia lontana, Nicole Pulcini riassume il suo stato d’animo in piena crisi da coronavirus. Gli affetti sono a Bergamo, nel cuore ferito della «zona rossa». Lei è in Ticino, dove l’emergenza avanza. «A Lugano vivo, lavoro e gioco a pallavolo», ci racconta la schiacciatrice di 23 anni, appena ristabilitasi dall’infortunio che l’aveva colpita in gara-1 dei playoff. «Non vedo i miei genitori da due mesi e non li vedrò per chissà quanto altro tempo», aggiunge. «Non potevo correre il rischio di andarli a trovare, bisogna agire con coscienza. È molto difficile, non sono mai stata così tanto tempo lontana da loro, ma ho a cuore la mia salute e quella di chi mi sta intorno. Ho delle responsabilità nei confronti della mia squadra, di tutto il campionato svizzero e anche dei miei colleghi in ufficio».

A Lugano Nicole lavora in una fiduciaria: «I miei responsabili hanno semplicemente voluto assicurarsi che non fossi stata in Italia di recente. Come ho detto, non l’ho fatto. E non ho intenzione di andarci proprio adesso».

«Eravamo motivatissime»

Lo stop a partite ed allenamenti è arrivato mercoledì, dopo le nuove restrizioni annunciate dal Consiglio di Stato ticinese. «Quando lo abbiamo saputo, eravamo tutte in palestra, già cambiate. È stato sconvolgente, non lo nego. Non siamo mica stupide, sappiamo che la situazione è molto seria e capiamo la decisione. Ma il volley è la nostra passione e pensare di non poter toccare un pallone fino a chissà quando, ci addolora. Eravamo motivate, ci stavamo dando dentro. Il recente cambio di allenatore aveva portato una bella boccata d’aria fresca in spogliatoio e avevamo voglia di spaccare il mondo nella serie per il quinto posto. Tutto questo non ci voleva, dopo gli sforzi che abbiamo fatto in questa stagione per noi così intensa».

«Tanti gesti di solidarietà»

Il pensiero di Nicole torna poi alla sua Bergamo: «Non vedo l’ora di poter riabbracciare parenti e amici, ma tengo duro. Adesso non è il momento. Preferisco restare qui e aspettare. Ovviamente i miei genitori sono in allarme da settimane. Abbiamo degli appartamenti nella regione e loro sono riusciti a sistemarsi dove il pericolo di contagio è minore. Papà ha un locale notturno, ma ha chiuso l’attività come da decreto governativo. Bisogna restare a casa e vedo che i miei amici rispettano le direttive. Ormai non escono più, non si vedono mai. C’è paura, ma anche consapevolezza. E poi c’è tantissima solidarietà. In questo senso sono proprio orgogliosa di essere bergamasca. Ci sono pizzerie vuote, in grande difficoltà, che ogni giorno portano venti pizze all’ospedale per dare sostegno a chi lavora lì con ritmi impossibili. I tifosi atalantini che non hanno potuto andare a vedere la partita di Champions a Valencia, giocata a porte chiuse, hanno donato il rimborso dei biglietti allo stesso spedale».

La storica vittoria dell’Atalanta in Champions come è stata vissuta dai bergamaschi e da Nicole Pulcini? «Ha portato un po’ di serenità, almeno per qualche ora. I brutti pensieri rimangono, ma è bello sentirsi uniti in qualcosa come una squadra di calcio. I giocatori, poi, hanno fatto sentire la loro vicinanza alla comunità, mostrando alle telecamere una maglietta con scritto ‘‘Bergamo, mola mia’’. Nei momenti difficili lo sport può veicolare messaggi importanti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata