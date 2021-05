«Dopo l’incidente nella prima gara di Coppa del Mondo il 9 maggio scorso e la frattura al bacino – ha proseguito il ticinese – mi sono detto che sperare di poter partecipare alle Olimpiadi sarebbe stato davvero difficile». E ancora: «Mi sono concentrato sulle indicazioni dei medici per riuscire a recuperare nel miglior modo possibile, ho ripreso cautamente ad allenarmi sui rulli e ieri, per la prima volta dalla caduta, sono uscito a pedalare fuori. Non posso negare che il fatto di sentirmi un po’ meglio ogni giorno e la certezza di poter di nuovo gareggiare in tempi brevi hanno contribuito a farmi sognare di non aver perso questa occasione, ma mi dicevo anche che non era il caso di illudersi e che il verdetto finale non dipendeva solo dalle mie effettive possibilità di recupero. La telefonata di stamattina in cui il selezionatore della Nazionale mi ha annunciato che ero stato selezionato per le Olimpiadi mi ha dato un’emozione pazzesca. Sono felice oltre ogni dire e non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi intensamente per le prossime gare, prima della partenza per Tokyo. Voglio, ancora una volta, ringraziare lo staff medico che mi ha seguito in questo periodo, la mia famiglia, gli amici, i fan, i colleghi, il team e tutti coloro che mi hanno incoraggiato e sostenuto in queste settimane. Le tantissime dimostrazioni di affetto mi hanno dato l’energia per credere che il sogno avrebbe potuto ancora avverarsi e la determinazione per tornare in sella più forte di prima».