Grande giornata, oggi, ai campionati europei di Novi Sad, in Serbia. Il ticinese Filippo Colombo ha conquistato la medaglia di bronzo, nella gara di cross country vinta dal sangallese Lars Forster, al suo secondo titolo. In assenza del vice campione olimpico Mathias Flückiger e di Nino Schurter è stato il turno della seconda guardia svizzera di mettersi in mostra.

Un danese tra i due

Solamente il danese Sebastian Fini Cartensen, secondo a 3 secondi, ha impedito la doppietta rossocrociata. Il 28.enne Forster si era già aggiudicato gli Europei nel 2018. A 23 anni, Filippo Colombo ha messo al collo la sua prima medaglia nell’élite. «Prima della gara mi sentivo davvero bene» ci ha detto il ticinese, contattato al telefono dopo la prova. «Il percorso era nelle mie corde, molto tattico e con salite corte. Mi sono trovato subito avanti, nel gruppetto dei primi dieci, sapendo di poter controllare gli avversari». Però ci si è messa di mezzo la sfortuna. «Già. Purtroppo a metà gara – continua Colombo – una foratura mi ha fatto perdere del tempo prezioso. Sono però riuscito a rientrare e a ritrovare il mio posto tra i migliori. Sul finale ho perso un po’ di brillantezza, la rincorsa dopo la foratura mi ha un po’ affaticato».

Un po’ di rammarico

Se Lars Forster, là davanti, è riuscito a tenere a bada gli avversari per ottenere il suo secondo oro nella rassegna continentale, Filippo ha fatto la seconda parte di gara sul danese Cartensen. «All’inizio ero un po’ rammaricato, perché – come ho detto – la prova era nelle mie corde e sapevo di poter fare bene». Malgrado le condizioni, proibitive, del meteo. «È vero che c’erano 35 gradi e che faceva molto caldo ma a me non dispiace. Inoltre siamo super attrezzati, nel senso che abbiamo il materiale che ci permette di mantenere bassa la temperatura corporea».

Lars Forster succede nel palmarès al grigionese Nino Schurter, che non ha difeso il suo titolo. Come Flückiger e una parte della squadra femminile, Schurter si sta concentrando sui Mondiali che avranno luogo alla fine del mese nella trentina Val di Sole, dove sarà presente anche Filippo Colombo. Successivamente il ticinese sarà impegnato in settembre nelle prove di Coppa del mondo a Lenzerheide e Snowshoe (Stati Uniti).

Elvetiche fuori dal podio

La medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo, Linda Indergand, è stata la migliore delle svizzere. Ha chiuso al 5. posto.

Il titolo tra le donne è andato alla francese Pauline Ferrand-Prévot, che si è presa una piccola rivincita dopo il 10. rango ottenuto ai Giochi, dove era caduta. L’argento e il bronzo sono andati alle olandesi Anne Terpstra e Anne Tauber.

Indergand ha concesso 2’12 alla francese e una trentina di secondi a Tauber. Nono posto per l’altra svizzera in gara, Alessandra Keller.

Buona parte delle migliori ha fatto l’impasse, gli Europei sono stati mal inseriti nel calendario – tra i Giochi e i Mondiali di fine agosto. È stato il caso delle elvetiche Jolanda Neff e Sina Frei e della francese Loana Lecomte, leader della Coppa del mondo.

