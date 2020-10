«Sono più che felice. Entusiasta. E sì che fino a venerdì mi ero concentrato sul modo di trovare il giusto feeling con il terreno – ha detto Filippo Colombo al termine della gara – perché il percorso non si addiceva molto alle mie caratteristiche. Un tracciato per scalatori puri, mentre io sono soprattutto esplosivo e do il massimo su salite dure ma brevi come quelle incontrate a Nove Mesto. Ho sperato nella pioggia, che avrebbe potuto rimescolare le carte, trasformando le discese su prato in fanghiglia, rendendo più insidioso il percorso ed annullando, così, l’aspetto prettamente fisico della prova avvantaggiando quelli che, come me, fanno della tecnica il loro marchio di fabbrica. Il tracciato non si è bagnato molto ma sono riuscito a dare davvero il massimo e a centrare un risultato che andava ben oltre le mie aspettative. Sono davvero soddisfatto. La prossima settimana, con gli Europei giocati in casa, si chiuderà questa strana stagione agonistica. Spero di fare il massimo anche in Ticino dove, per la prima volta, gareggerò dal ‘vivo’ davanti a un pubblico di amici e tifosi».