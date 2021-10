«Sono proprio contento - ha detto Filippo Colombo, al termine della corsa –. È un risultato che mi riempie di soddisfazione soprattutto perché ero venuto qui principalmente con lo scopo di testare i materiali per l’anno prossimo. Oggi mi sentivo davvero bene e mi sono accorto fin dai primi colpi di pedale che avevo la ‘gamba da vittoria’. Fin dalle prime battute mi sono trovato fianco a fianco con Jordan Sarrou, storico vincitore di questa competizione, e dopo un forcing immediato che ci ha portato in cinque a staccare il resto dei gareggianti, abbiamo tenuto un ritmo davvero elevato per tutto il lunghissimo giro. A pochi chilometri dal traguardo siamo rimasti in tre e, siccome mi sentivo davvero in forma, ho deciso di lanciare lo sprint ancora da lontano. Scelta che ha pagato, consentendomi di vincere questa bellissima competizione. Dopo una stagione difficile, fra infortunio, problemi fisici e qualche guaio meccanico, un primo posto in una gara famosa come la Roc D’Azur mi regala uno slancio di ottimismo che porterò con me alla Cape Epic in Sudafrica della prossima settimana».