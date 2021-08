Nulla da fare per Mujinga Kambundji nella finale dei 200 m. L’elvetica, bronzo mondiale, ha chiuso al settimo posto in 22’’30. Dopo aver già festeggiato nei 100 m (e come nel 2016 a Rio), a conquistare l’oro è stata la giamaicana Elaine Herah-Thompson in 21’’53, secondo crono della storia. Alle sue spalle si sono piazzate Christine Mboma (21’’81) e Gabrielle Thomas (21’’87). A Kambundji ora rimane la staffetta 4x100 insieme ad Ajla Del Ponte e compagne.