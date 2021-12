Un 7. ed un 6. posto per l’equipaggio di Cédric Follador alla sua prima esperienza sulla pista di Sigulda, in Lettonia. Il 27.enne grigionese del Bob Club della Svizzera italiana mantiene intanto il secondo posto nella generale di Coppa Europa. Prima degli ultimi appuntamenti, previsti in gennaio a Innsbruck e Winterberg, Follador parteciperà ai campionati svizzeri a St. Moritz.