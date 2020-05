L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, il trionfo di Fabian Cancellara alla Parigi-Roubaix del 2013. Riviviamo quella sconfitta grazie al commento di Flavio Viglezio.

Una settimana dopo il Giro delle Fiandre, ecco anche il trionfo alla Parigi - Roubaix. Il terzo di Fabian Cancellara nell’Inferno del Nord. Altro che Inferno: la terribile classica dei pavé assume sembianze sempre più paradisiache, per il bernese. Era il favorito numero uno della vigilia, «Spartacus»: ruolo difficilissimo da assumere in una corsa così dura, in cui un incidente meccanico, una buca, uno spettatore incosciente e mille altre imprevedibili variabili possono toglierti dai giochi che contano in un batter d’occhio. O in un batter di pedale.

Come è giusto che fosse, Cancellara si è ritrovato a lottare contro tutto il gruppo: ogni corridore al via, ieri, sognava di sorprendere il grande Fabian, di batterlo sul suo terreno. Missione impossibile, per gli avversari. Ancora una volta hanno dovuto inchinarsi davanti al re e applaudire il suo ennesimo capolavoro. Già, un capolavoro, perché Cancellara ha trionfato unendo come forse solo lui sa fare potenza fisica, intelligenza tattica e un mentale d’acciaio.

Quando a una cinquantina di chilometri dal traguardo ha piazzato il suo primo allungo su un tratto in pavé e il gruppo principale è andato in frantumi, si è capito che là, all’orizzonte, si stava disegnando un’altra stupenda impresa. Sui grossi sassi del Nord ad ogni colpo di pedale sembra che la bicicletta possa andare in frantumi: figuriamoci le gambe dei corridori. Non quelle di Cancellara: lo svizzerosembra planare sul pavé, il suo volto rimane impassibile laddove le smorfie dei suoi avversari esprimono solo sofferenza. Dopo il fisico, il campionissimo rossocrociato ha utilizzato l’intelligenza. I tentativi precedenti dei suoi antagonisti, pronti ad immolarsi pur di disfarsi dell’ingombranante - per loro, ovviamente... - presenza del bernese, non gli hanno concesso la «solita» passerella individuale degli ultimi venti o trenta chilometri. Non si è scomposto, Cancellara. Ha alternato accelerazioni devastanti a breve pause in cui ha controllato la situazione e alla fine si è trovato in compagnia di tale Sep Vanmarcke, andato all’avventura in precedenza approfittando della marcatura a uomo che gli altri «big» hanno riservato allo svizzero.

Non è un signor nessuno, il 25.enne belga, ma forse nemmeno a lui è perso vero di giocarsi la Roubaix in un duello testa a testa con l’immenso Cancellara. Fabian ha provato ad evitare una sempre insidiosa volata a due, ma quando ha visto che non c’era verso di scrollarsi di dosso il belga, ha atteso pazientemente l’entrata nel mitico velodromo di Roubaix. Senza scomporsi, con lo sguardo concentrato.Chissà quanti e quali pensieri sono passati nella mente dei due protagonisti di giornata: uno designato, l’altro un po’ per caso, anche se le enciclopedie del ciclismo lo definiscono come uno specialista delle classiche del Nord.

E nel giro e mezzo del «vélodrome» è emerso il mentale di Cancellara. La pressione era tutta sulle sue spalle: l’ha saputa gestire da maestro.

Il balletto tra i due è parso interminabile e lo abbiamo vissuto in apnea, dimenticandoci quasi di respirare. Chi farà la prima mossa? Chi lancerà lo sprint? Si sa che Cancellara nelle volate a ranghi ridotti è tutto fuorché uno sprovveduto, ma vai a fidarti di quel belga dal nome strano. Sai che beffa, perdere quando hai dimostrato al mondo intero di essere il numero uno. All’improvviso non è più stato tempo di «surplace», Vanmarcke ha rotto gli indugi. E in quei metri riecco la potenza di Cancellara, per tagliare il traguardo a braccia levate.

L’incredulità, i lunghi momenti sdraiato sull’erba per recuperare un po’ di energie e realizzare di aver scritto un’altra pagina importante di un ciclismo martoriato, ma sembra capace di regalare emozioni uniche. E quando, stremato, è stato sorretto da due inservienti - o erano membri dello staff della RadioSchack? - premurosi, che lo hanno accompagnato verso il podio, abbiamo avuto la chiara impressione di aver vissuto, seppur da lontano, una delle imprese più belle nella storia del ciclismo moderno. Ancora una volta, grazie a Fabian Cancellara.

Gli highlight della corsa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata