Soren Kragh Andersen (Sunweb) si è aggiudicato la 19. tappa tra Bourg-en-Bresse e Champagnole (166,5 km). Per il danese, che ha portato a termine una fuga da favola nell’ultima fase della corsa, si tratta del secondo successo in questo Tour de France, dopo quello ottenuto nella 14. tappa a Lione. Da notare che l’irlandese Sam Bennett si è assicurato la maglia verde del vincitore a punti, che in sette delle ultime otto edizioni era finita sulle spalle dello slovacco Peter Sagan. Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha conservato la maglia gialla.