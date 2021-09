Ganna campione del mondo a cronometro

Svizzeri deludenti nella cronometro iridata. In Belgio, Stefan Küng (quinto) e Stefan Bissegger (settimo) non sono riusciti a conquistare il podio. La medaglia d’oro è andata all’italiano Filippo Ganna. Impressionante in termini di potenza, «Top Ganna» ha quindi conservato la maglia di campione del mondo. Sul podio sono saliti anche i belgi Wout van Aert (a 6 centesimi) e Remco Evenepoel (44). I due non sono riusciti a far valere il fortissimo calore del pubblico fra Knokke-Heist e Bruges, lungo un percorso di 43,3 chilometri.