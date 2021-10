Gianfranco Salvati, dopo 17 anni intensi e caratterizzati da tanti successi, ha deciso di lasciare il timone dei Lugano Sharks. I suoi numeri sono impressionanti: tre Swiss Trophy, sei campionati nazionali e otto coppe svizzere. Un totale di 17 trofei, in altrettanti anni. Nel mondo sportivo, almeno in quello elvetico, non crediamo ci sia un tecnico che abbia vinto così tanto e con questa media.

Salvati, che è stato anche l’allenatore della nazionale rossocrociata, è entrato nella storia, lavorando sodo e con tanta umiltà «perché solo con la giusta autostima si ottengono i grandi risultati». La decisione di cedere l’incarico a Carmine Argentiero (per diverse stagioni suo vice) è maturata circa cinque mesi fa «perché ero un po’ stanco. Occorreva la motivazione giusta per proseguire e ho sentito...