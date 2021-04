Frattura del polso e Giro a rischio per Vincenzo Nibali. Il ciclista azzurro, che vive con la famiglia a Lugano, ha riportato la frattura del radio destro dopo la caduta di questa mattina durante un allenamento vicino a Ponte Tresa. Il 36enne siciliano della Trek era tornato l’altro ieri a casa dal ritiro in altura, concluso sul Teide. Avrebbe dovuto partecipare al Tour of the Alps (19-23 aprile), alla Liegi-Bastogne-Liegi e successivamente al Giro d’Italia (8-30 maggio). Nibali, dopo la caduta, ha accusato un dolore al polso destro, e gli accertamenti all’ospedale a Lugano hanno diagnosticato la frattura. Lo staff medico della Trek-Segafredo, d’intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani. Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le dovute valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d’Italia.