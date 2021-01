Non solo gli Europei. L’estate 2021 dovrebbe ospitare anche i Giochi di Tokyo. I segnali giunti dal Giappone sono tutto fuorché rassicuranti, ma ciò nonostante le diverse federazioni olimpiche sono all’opera per permettere ai rispettivi rappresentanti di prendere parte all’evento. Anche grazie al vaccino, sì. Martedì il portavoce della delegazione israeliana ha ad esempio annunciato che già il 50% dei propri atleti è stato vaccinato. L’obiettivo - condiviso anche in Belgio, Danimarca e Ungheria - è di raggiungere il 100%. E Swiss Olympic che fa? Da noi contattato, il portavoce Fabio Gramegna prova a fare ordine: «Come già avviene per la normale influenza, raccomanderemo ai membri della delegazione che si recherà a Tokyo di farsi vaccinare - nella misura del possibile - anche contro il coronavirus....