Gli Sharks Lugano, che attendono di conoscere l’avversario delle semifinali dei playoff, stanno vivendo una delle loro migliori stagioni. «La squadra di pallanuoto è molto motivata» dice l’avvocato Gabriele Massetti, presidente di Lugano Aquatics, che raggruppa anche il nuoto, l’artistic swimming (il sincronizzato) e tutta l’attività legata ai corsi per scuole e privati. Inutile dire che gli uomini guidati da Gianfranco Salvati punteranno al loro diciottesimo titolo nazionale. «Questo, non possiamo negarlo, è il nostro obiettivo. Ma bisognerà confermare quanto fatto di buono sin qui nella fase decisiva del campionato, che per noi inizierà con gara-1 della semifinale giovedì 8 luglio», aggiunge il presidente luganese.

Grande potenzialità

Sulle potenzialità della compagine di pallanuoto non si...