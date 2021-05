«Più che dolore, è frustrazione. Eravamo molto vicini, peccato». Marko Mladjan, uscito zoppicante dopo una botta al ginocchio rimediata a 5 minuti e mezzo dalla conclusione, rassicura sulle sue condizioni: «Non è grave, venerdì sarò in campo». A far male, in casa SAM, è la sconfitta subita alla St-Léonard. Gara-1 delle semifinali è finita 67-57 per l’Olympic. Un +10 che corrisponde al massimo vantaggio friburghese. Il punteggio basso è figlio dei primi venti minuti, caratterizzati da difese efficaci - ad immagine della zona ospite - e dalle basse percentuali al tiro di entrambe le squadre: 10 su 33 dal campo (30,3%) e 3 su 15 dalla distanza (20%) per l’Olympic, 9 su 29 (31%) e 3 su 14 (21,4%) per Massagno. Al rientro negli spogliatoi il tabellone, impietoso, testimoniava le difficoltà ad infilare la retina: 28-25. Una situazione comunque gradita ai ticinesi, anche alla luce di due dati preoccupanti: le 8 palle perse e i 10 rimbalzi offensivi concessi a Krajina e compagni. Solo Dusan Mladjan, con i suoi 13 punti, ha visto spesso il canestro nei primi due quarti, nonostante un 2 su 7 da 3. Il topscorer chiuderà con 21, miglior marcatore dell’incontro.

Sorpassi e controsorpassi

Il match è stato a lungo contraddistinto dagli strappi burgundi, con la Spinelli sempre pronta a ricucire. Come il +8 all’inizio del secondo quarto (22-14), o l’altro +8 nelle prime fasi della terza frazione (33-25). Il terzo quarto ha però visto la SAM ribaltare la situazione e volare anche a +4 (43-39) con una bomba dagli 8 metri di Marko Mladjan. A cambiare nuovamente l’inerzia in favore dei padroni di casa ci ha pensato Gravet, lasciato libero di colpire tre volte con le sue triple. La SAM ha battagliato punto a punto, tra sorpassi e controsorpassi, fino ad andare avanti 55-54. Poi è crollata di schianto, subendo un parziale di 13-2 negli ultimi 5 minuti. Quelli giocati senza l’infortunato Marko: «Non ho nulla da recriminare ai compagni, abbiamo lottato in condizioni difficili, contro una difesa aggressiva, forse troppo. Non voglio però cercare scuse, usciamo a testa alta da questa prima sfida e ci prepariamo per gara-2. Daremo il massimo per tornare qui a giocarci la bella».

Per riuscirci, servirà un maggiore contributo di Molteni (ieri fermo a zero punti). E un po’ più di fiducia nelle rotazioni a disposizione (leggi Martino - non entrato - e Andjelkovic, ma anche Chukwu).

L’analisi del coach

Così Robbi Gubitosa: «Negli ultimi 5 minuti abbiamo perso un po’ la testa, ci siamo innervositi. Magari non avremmo vinto comunque, ma con più concentrazione non sarebbe finita così. Sono però contento dei primi 35 minuti. Siamo rimasti in partita, difendendo bene. La nostra zona ha dato fastidio al Friburgo, che ha perso subito ritmo in attacco. Era il nostro obiettivo: tenere i ritmi bassi. In gara-2, però, dovremo controllare meglio i rimbalzi». Sono ben 20, infatti, quelli catturati in attacco dall’Olympic. Rischi della difesa a zona, certo. Ma sono state decisamente troppe le seconde chance offerte ai padroni di casa, nonostante un bilancio complessivo ai rimbalzi equilibrato: 40-39 (12 quelli offensivi di Massagno). «Al di là di tutto, abbiamo dimostrato di esserci e dobbiamo crederci», continua il tecnico dei biancorossi. «In casa nostra ce la giocheremo. Qui, come sempre, abbiamo anche sofferto la loro difesa fisica, con tante mani addosso. Sapevamo che il trattamento sarebbe stato questo. Gli arbitri? Fanno il loro lavoro e noi facciamo il nostro». Gubitosa ha insistito su Padgett, in campo 30 minuti contro i 10 di Chukwu: «Non è un sorpasso nelle gerarchie. Ogni gara ha la sua storia e James è stato più bravo».

Kovac nella Pro B francese

Clamorosamente eliminato nei quarti di finale con il suo Ginevra, Roberto Kovac chiuderà la stagione nella Pro B con il Saint-Chamond, in lotta per la salvezza.

