A Liberty City la vita ti insegna a crescere in fretta. Liberty City è un quartiere di Miami. Circa 19.000 abitanti (dati del 2010) e un tasso di popolazione nera che sfiora il 95% (la più alta del Sud della Florida, dati sempre del 2010). Povertà e violenza. Anche Miami Vice, famosa serie televisiva degli anni ‘80, ha spesso preso il quartiere come ambientazione per le sue storie. Non propriamente d’amore. È qui, tra queste strade, che ha visto la luce nel dicembre del 1994 Eric Nottage, playmaker della Spinelli Massagno.

Lacrime e sorrisi

Ci sono zone su questa terra dove la vita non ha esattamente l’aspetto di un dono. Va guadagnata, tra lacrime e sorrisi. Non lo diciamo noi: «Esatto, è proprio come dicono in “Traning Day”. A Liberty City devi essere forte, non hai alternative. Povertà, violenza,...