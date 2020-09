Non è riuscita per pochissimo l’impresa di Marc Hirschi, protagonista della 9. tappa del Tour de France fra Pau e Laruns (153 km) con una lunga fuga nei Pirenei. L’elvetico è stato raggiunto a poco meno di 2 km tra traguardo, dove si è imposto lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), che ha preceduto allo sprint il connazionale Primoz Roglic. Per lo sfortunato bernese un comunque validissimo terzo posto. Roglic (Jumbo-Visma) si è inoltre impossessato della maglia gialla togliendola al britannico Adam Yates.