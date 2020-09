Doveva e poteva essere la grande giornata di Marc Hirschi, autore di una fuga di 80 km annullata 1.500 m dall’arrivo, quando è stato ripreso dal gruppetto dei big. Alla fine è stata la tappa degli sloveni con Tadej Pogacar, che ha preceduto il connazionale Primoz Roglic. Quest’ultimo si è consolato indossando la maglia gialla di leader della classifica generale, che era incollata sulle spalle del britannico Adam Yates. Peccato per il 22.enne bernese che aveva raggiunto un vantaggio di oltre 4 minuti e che avrebbe meritato il successo invece del terzo posto dopo un combattutissimo sprint.

Un solido leader

Secondo nella tappa della Valléé d’Ossau, Roglic ha confermato quanto già si sapeva. È lui uno degli uomini più solidi per la conquista della vittoria finale in questa edizione della Grande Boucle. In quel gruppetto di inseguitori dell’elvetico c’erano anche il campione uscente del Tour Egan Bernal (4.) e Mikel Landa (5.). Staccati di 11’’, invece, Mollema, Guillaume Martin, Bardet, Porte, Uran e Quintana.

Pogacar, che aveva provato a recuperare il terreno che aveva perduto il giorno prima a causa di uno sventurato «ventaglio», si è preso una bella rivincita. Lui stesso era stato il primo ad attaccare sulla Marie Blanque, a 20 km dall’arrivo, e la sua azione ha creato subito problemi ad Adam Yates, che ha perso terreno. Il resto lo ha fatto Bernal: il colombiano ha fatto selezione e gli unici a resistergli erano stati Pogacar, Landa e Roglic. Nel finale i due sloveni hanno cercato di prendere in contropiede Bernal, che si è difeso senza apparenti problemi. Poi la minivolata finale con l’elvetico che ha ancora trovato la forza di rimettersi gioco per cercare l’allungo vincente, che però non è arrivato. «Un grande sforzo che forse avrebbe meritato qualcosa di più», ha detto Hirschi, che ha picchiato il pugno sul volante nel momento in cui ha superato il traguardo. E Roglic? Quale la sua dichiarazione dopo questo secondo posto che lo ha proiettato in vetta alla classifica? «Mi sarebbe piaciuto vincere la tappa», ha riferito lo sloveno che aveva firmato l’arrivo a Laruns nel Tour del 2018. E poi ha aggiunto: «A guardar bene posso comunque essere più che soddisfatto per la conquista della maglia gialla». Una maglia che ha indossato per la prima volta dal suo debutto al Tour nel 2017.

Palcoscenico rubato

La coppia degli sloveni ha insomma finito per rubare il palcoscenico a Hirschi, solo al comando a 91 chilometri dal traguardo e capace di resistere agli avversari che piano piano lo hanno raggiunto. Una settimana dopo essersi arreso al francese Julian Alaphilippe nella seconda tappa a Nizza, Hirschi, campione del mondo Under 23 nel 2018, si è quindi nuovamente dovuto accontentare di un posto sul podio. Il bernese non ha saputo imitare il transalpino Nans Peters, vincitore in solitaria sabato a Loudenvielle. La sua prestazione è comunque stata di grandissimo valore. «Volevo andare in fuga, poi mi sono detto, che dovevo solo pensare alla mia corsa. È ovvio, sono deluso per non aver saputo resistere fino in fondo. Mi hanno consigliato di attendere gli inseguitori perché negli sprint so farmi valere. Purtroppo è finita in un modo un po’ diverso da quello che mi auguravo», ha commentato Hirschi.

A 21 anni, e alla sua seconda stagione tra gli élite, Pogacar, già impressionante sabato, ieri è stato davvero solido. «Sono venuto al Tour per la classifica generale. Finora ho perso un po’ di tempo, ma io penso già alle prossime due settimane nelle quali ci sarà di combattere».

Giornata di riposo

La carovana del Tour raggiungerà Poitou Charentes e lunedì osserverà il primo giorno di riposo dopo una settimana a tutta. Martedì la corsa ripartirà con una tappa riservata ai velocisti, da Ile d’Oléron a Ile de Ré (168,5 km).

