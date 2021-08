Noè Ponti è tornato a casa. E, uno a uno, si è ripreso tutti gli abbracci mancati a Tokyo. La medaglia di bronzo è sempre lì, un po’ esibita, un po’ protetta. Prima all’aeroporto di Kloten, una vasca di affetto ed entusiasmo. Poi sul treno diretto verso il Gambarogno. Dal quale era partito tre settimane fa con una valigia carica di speranze. Da ragazzo tutto sommato normale. E dove ieri, invece, è rientrato da super eroe. Con tutto ciò che ne deriva.

Per un piccolo tratto, in questo ritorno al futuro, abbiamo accompagnato Noè. Negli occhi la felicità, certo, ma anche tanta stanchezza. E il desiderio, interpretiamo, di buttarsi quanto prima a letto. Sogni e realtà, da sabato, sono fatti della stessa sostanza. «Anche le ultime due nottate, che ho sfruttato per svagarmi un po’, non hanno forse...