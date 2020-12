Lo spogliatoio della SAM Massagno è un archivio di storie da tramandare ai nipotini. Dusan e Marko Mladjan hanno appena battuto la Serbia. Uros Slokar ha giocato in NBA. Ben Richardson, invece, ha disputato le mitiche Final Four della NCAA 1, il massimo campionato del basket universitario a stelle e strisce. Siamo andati a Nosedo per conoscerlo meglio.

Con poco meno di 200 mila abitanti, Overland Park è la seconda città più popolosa del Kansas. È a 10 minuti d’auto da Kansas City, che però, a dispetto del nome, si trova in un altro Stato, il Missouri. Ben Richardson, 24 anni, cresce lì, nel cuore del Midwest americano. Con la palla da basket promette bene sin da ragazzino, allenato dal padre. Al liceo, poi, conferma le sue qualità: in quattro stagioni con la Blue Valley Northwest High School...