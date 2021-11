Il corridore sardo, stabilitosi da tempo a Lugano, è incappato in una lunga serie di complicazioni fisiche, che, negli ultimi anni, gli hanno impedito di rinnovare l’appuntamento con i prestigiosi trionfi che avevano caratterizzato la prima parte della carriera. Su tutti, la vittoria alla Vuelta di Spagna del 2015; i 3 successi di tappa al Giro d’Italia, in altrettanto entusiasmanti tappe di salita; i 2 podi conclusivi nella Corsa Rosa (3o nel 2014, 2o nel 2015); infine gli ultimi acuti che risalgono al 2017, il titolo di campione italiano sull’impegnativo tracciato del Giro del Piemonte, e l’arrivo in solitaria alla Planche des Belles Filles, in un Tour de France che lo ha visto vestire la maglia gialla e concludere al 5. posto.

Poi, come detto, la serie di acciacchi che hanno indotto Aru a gettare prematuramente la spugna. Con questo riconoscimento, i 30 Saggi Arrotini vogliono rendere omaggio ad un corridore di talento che ha eletto il Ticino a luogo in cui vivere. Con l’auspicio che anche da ex, lo si possa incontrare sulle nostre strade per dare qualche colpo di pedale insieme e fare quattro chiacchiere. La consegna del premio avverrà sabato 27 novembre nell’ambito di in una serata di gala che si terrà presso l’Albergo Parco Paradiso, nell’omonima località.