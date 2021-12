Era chiaro sin dall’inizio che partecipare al World Rugby Sevens Series di Dubai, uno dei più importanti tornei di rugby sevens al mondo, sarebbe stato pieno di insidie e ostacoli. E così è stato. Inseriti nel girone più impegnativo della manifestazione, assieme alla vincitrice finale e alla quarta classificata, oltre a dover rinunciare all’ultimo momento ai tre giocatori sudafricani in squadra a causa della variante Omicron, i ticinesi 7Sirs hanno faticato nella loro prima esperienza in un evento di questa portata, mancando l’accesso ai quarti di finale. Un risultato importante, per non dire clamoroso, c’è comunque stato: grazie alla partecipazione all’Emirates Dubai 7s, che nei suoi tre giorni di competizioni ha visto oltre 80mila spettatori, si conferma l’entrata di una squadra ticinese nella top 10 mondiale per quanto concerne i club di rugby a sette.

C’è quindi motivo di sorridere per i Sirs del rugby cantonale, i quali sono stati signori anche durante l’intera durata del campionato, mostrando sportività, correttezza e stringendo anche una solida amicizia fatta di aiuto reciproco con i “colleghi” dei Dubai Exiles, la tifatissima squadra di casa, ai quali i Sirs hanno donato materiale sanitario per le squadre giovanili.

Ma soprattutto giocatori e staff tornano in Ticino con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli internazionali, continuando quel percorso di programmazione fatto di credibilità e pragmatismo che in dieci anni ha permesso a una piccola realtà cantonale di entrare nel gotha del rugby mondiale.

Un punto di arrivo che celebra dieci anni di successi in tutta Europa, ma che rappresenta anche la partenza per i progetti futuri, i quali mirano a portare il nome del Ticino sempre più in alto. E proprio per questo il comitato rossoblu, che ringrazia sentitamente i partner e sostenitori fondamentali per la realizzazione di questo sogno “ovale”, è già al lavoro nella ricerca dei migliori giocatori e degli sponsor per affrontare al meglio la prossima stagione, che promette di regalare ulteriori sorprese...