Dubbi e perplessità ci sono stati fin dall’inizio. Da quando l’ex premier Shinzo Abe, nel settembre 2013, si presentò a Buenos Aires assieme al presidente turco Erdogan (l’altra candidata era Istanbul) per rassicurare i delegati sul fatto che il Giappone era uscito dall’emergenza dello tsunami e dell’incidente nucleare e che, se avesse vinto l’assegnazione, avrebbe usato le Olimpiadi per lanciare un segnale di speranza e di rinascita all’intero pianeta. «Fukushima no problem - disse Abe nel suo stentato inglese - Everything is under control». Mentiva, l’ex premier, perché allora come ora - a dieci anni di distanza - l’emergenza nucleare a Fukushima è tutt’altro che archiviata, con tre reattori ancora attivi, milioni di tonnellate di acqua contaminata che rischiano di finire in mare e migliaia...