«Sono rimasto senza parole, certe disgrazie non trovano un senso». Luciano Grigioni, per tutti Ciccio, ha reagito così alla morte di Kobe Bryant. Alla fine degli anni Ottanta, quando era dirigente dell’Olimpia Pistoia, il manager ticinese si imbatté nel piccolo Kobe, giunto in Italia al seguito del padre cestista.

«A quell’epoca Kobe era un ragazzino molto vivace e un po’ ribelle,...