Swiss Athletics ha fissato le date di due gare valide per i campionati svizzeri. Le medaglie per i 10.000 m e per i 3.000 m siepi saranno attribuite venerdì 26 giugno ad Uster. I Nazionali di cross, che erano stati rinviati in marzo, a causa della pandemia da coronavirus, e che erano previsti a Farvagny, avranno invece luogo l’8 novembre a Regensdorf. La località zurighese organizzerà anche l’edizione 2021 dello stesso evento.