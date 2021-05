Una partita interminabile ed emozionante. La migliore del Lugano in tutta la stagione. A vincerla, dopo due tempi supplementari, è però stata la SAM, che ha chiuso 2-0 la serie volando per la prima volta in semifinale. Da mercoledì dovrà vedersela con l’Olympic Friburgo, che ha piegato il Boncourt. Avanza anche il Neuchâtel, impostosi a Monthey. Sorpresa invece a Basilea, dove gli Starwings hanno impattato la serie con il Ginevra.

Sangue freddoMa torniamo al derby dell’Elvetico. Combattuto e incerto dall’inizio alla fine. Per indubbi meriti dei Tigers, trasformati nel giro di due giorni, ma anche per colpa dei favoritissimi ospiti, nervosi e passivi, testardi da 3 punti (49 i tentativi dalla distanza, solo 12 quelli a bersaglio, con un 4 su 22 al 20’). Possiamo dirlo senza timore di essere...