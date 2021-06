Il sole che ha accompagnato la due giorni di gara dei Campionati della Svizzera orientale al Sihlholzli di Zurigo illumina anche il panorama dell’atletica ticinese che ha raccolto la bellezza di 14 titoli ed un totale di 41 medaglie confermandosi il secondo cantone della svizzera orientale dietro a Zurigo. In particolare evidenza gli U18 della FTAL capaci di vincere ben 10 titoli. Tre le doppiette nella categoria maggiore: Desirée Regazzoni (FGM) regina della velocità, Nathan Codiroli (SAB) re dei salti e Remy Piffaretti (USA) atleta polivalente. Ultima doppietta per il giovanissimo Cédric Tognetti (Vigor). A livello di società l’USA vince 4 titoli, tre per la Vigor, e singoli ori per USC, Virtus e ASSPO.

Nella scia di Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani la velocità ticinese continua a brillare con 4 titoli sui 6 negli U18. Doppietta per Desirée Regazzoni (FGM); sabato sui 100 m ha salvato l’oro per pochi millesimi su Matilda Rosa (USC) che in 12”28 polverizza il suo personale. Bella reazione della Regazzoni domenica con un eccellente 24”91 sui 200 m. Tra i ragazzi Giovanni Pirolli (USA) si prende il titolo sui 100 m con un ottimo 10”98, dopo un 10”89 ventoso, abbattendo finalmente la barriera degli 11”. Terzo Joao Sepulveda Moreira (ASSPO) in 11”08. Domenica Pirolli nonostante il personale di 22”52 finisce secondo dietro il capolista svizzero Manuel Gerber. Nikolas Tognetti (Vigor) in 53”21 sui 400 m vince il quarto oro nella velocità. Sugli ostacoli Remy Piffaretti (USA) scende a 14”80 per prendersi il titolo, prima di salire a 1.86 per aggiudicarsi l’alto. La stella dei salti è Nathan Codiroli con 13.15 m per la vittoria nel triplo e 6.67 m nel lungo dove André Da Cruz (Vigor), quarto sui 200 m, è bronzo in 6.26 m. Terza nel triplo Katia Castelli SFG Biasca 10.45 m, mentre il suo compagno di società Loic Ruspini è secondo nell’asta.

Vola il disco di Giada Borin (ASSPO) che con 40.83 m si migliora avvicinando la top 3 cantonale. Tra i ragazzi Simone Vigani e Seo Dazio regalano due medaglie alla Virtus, ma il metallo più prezioso arriva con il 40.66 m di Joanne Hartmeier nel giavellotto, bronzo per Morena Hutter (USC). Argento nel peso per Nicolas Cerutti (USA). Nel mezzofondo femminile doppietta per Malin Rahm che batte in sequenza le sorelle Vigor Sara, argento sugli 800 m, e Giulia Salvadé bronzo sui 1500m. I Ragazzi del GAB si prendono tre medaglie Giulian Guidon bronzo sugli 800 m e argento sui 1500 m davanti a Numa Cariboni.

Tra gli U16 l’unico titolo arriva sui 2000 m dove il Ticino si prende tutto il podio. Pietro Codevilla (USC) detta il ritmo per tutta la gara e sulla linea d’arrivo in 6’08”93 salva 0.06s su un tenace Gioele De Marco (GAB) che firma il personale, terzo Rahul Sain (USA). Sui 600 m Argento per Nicola Fattorini (ASM) con un eccellente 1’27”89. Due primati personali con medaglia negli 80 m per Ivana Pirolli sugli 80 m in 10”08 e Carol Brechbuhl (GAB) 10”20. Matteo De Biasio, dopo l’argento nel lungo dietro al sei volte vincitore Samuel Forster, si infortuna perdendo l’opportunità di vincere altre medaglie. Nel lungo soddisfazione anche negli U14 con i titoli di Aicha Pirotta e Cedric Tognetti, che vince pure l’oro sui 60m e l’argento nell’alto.

Tutte le medaglie ticinesi:

Oro (14):

100 m U18 Giovanni Pirolli USA 10”98 PB, Desirée Regazzoni FGM 12”28

200 m U18 Desirée Regazzoni FGM 24”91 PB

110 m h U18M Remy Piffaretti USA 14”80 m PB

400 m U18 Nicolas Tognetti Vigor 53”21 PB

Lungo U18 Nathan Codiroli SAB 6.67 U14 (zona) Cedric Tognetti Vigor 5.60 Aicha Pirotta USA 5.09 PB

Alto U18M Remy Piffaretti USA 1.86 m

Triplo U18 Nathan Codiroli SAB 13.15 PB

Disco U18 Giada Borin ASSPO 40.83 PB

Giavellotto U18 Joanne Hartmeier Virtus 40.66 m

2000 m U16 Pietro Codevilla USC 6’08”93

60 m U14 Cedric Tognetti Vigor 7’’97.

Argento (15):

100 m Matilda Rosa USC 12”28 PB

200 m U18 Giovanni Pirolli USA 22”52 PB

800 m Sara Salvadé Vigor 2:20:18

1500 m Giulian Guidon GAB 4’32”09

Peso U18 Nicolas Cerutti USA 12.73 U14 m Gianmarco Bielli SAM 9.91 m

Disco U18 Simone Vigani Virtus 37.26 m PB

Asta U18 Loic Ruspini SFG Biasca 3.60 m

2000 m Gioele De Marco GAB 6’08”99

600 m U16 Nicola Fattorini ASM 1’27”89 PB U14 Jennis Berger USC 1’49”70 PB

80 m Ivana Pirolli (USA) 10”08 PB

Alto Cédric Tognetti Vigor 1.60 m PB

Lungo U16 Matteo De Biasio SAM 6.15 PB U14 (zona) Gianmarco Bielli SAM 5.16 PB

Bronzo (11):

100 m Joao Sepulveda Moreira ASSPO 11”08

800 m Giulian Guidon GAB 2’04”93

1500 m Giulia Salvadé Vigor 4’46”67 Numa Cariboni GAB 4’35”98

Giavellotto U18 Morena Hutter USC 36.54 PB

Lungo U18 André Da Cruz Vigor 6.26

Triplo U18 Castelli Katia SFG Biasca 10.45

Disco U18 Seo Dazio Virtus 35.68 m

80 m Carol Brechbühl GAB 10”20

2000 m Rahul Sain USA 6’08”99

60 m Ilian Pirotta USA 8”30 Lara Poletti USA 8”16

