Dalle 11.00 di stamane è ufficiale: per Alinghi riparte la caccia all’America’s Cup, che verrà rimessa in palio nel 2024 dai detentori di Team New Zealand. Ernesto Bertarelli ha lanciato la nuova campagna del team rossocrociato nel corso di una conferenza stampa tenuta proprio a partire dalle 11 in punto a Ginevra, nella sede della Société Nautique de Genève, il club velico che formalmente, come vogliono gli statuti dell’America’s Cup, si è iscritto di nuovo alla celebre competizione. Nella quale, ricordiamo, Ernesto Bertarelli e i suoi uomini avevano trionfato al debutto nel 2003 nelle acque neozelandesi di Auckland per poi fare il bis quattro anni dopo in quelle spagnole di Valencia, dove nel 2010 erano stati infine costretti a cedere la mitica caraffa in argento agli statunitensi di Oracle....