I Lugano Tigers ci hanno provato ad allungare la loro stagione. Lo hanno fatto nel derby di venerdì, portando la SAM Massagno al secondo overtime in gara-2 dei quarti di finale. Ora che è finita, il presidente Alessandro Cedraschi può mettersi alle spalle un’annata complicata, caratterizzata da sacrifici, rinunce e incognite.

«Il derby lo abbiamo buttato via noi, quindi un po’ di rimpianto c’è», confessa il Cedro. «Siamo riusciti a reagire dopo il pesante -39 di gara-1, sfruttando il fattore campo. Non so per quale motivo, ma l’Elvetico mette sempre in difficoltà i nostri migliori avversari. Nel finale avremmo potuto chiudere i conti dalla lunetta, o fare fallo nell’ultimo possesso della SAM, impedendo così la tripla del pareggio di Dusan Mladjan. Inoltre, a fil di sirena, c’era un fallo a nostro favore non ravvisato dagli arbitri. Pazienza, nonostante i nostri limiti siamo riusciti a mettere alle corde uno squadrone come quello di Gubitosa».

Più forti delle tentazioni

Già, i limiti dei Tigers non si possono nascondere: due soli stranieri (Nikolic e Jackson), tanti giovani interessanti ma inesperti (Kovac, Togninalli, Mina, Dell’Acqua, Bernardiello), una panchina poco profonda: «Venerdì – sottolinea il presidente – Jules Aw è rimasto in campo per tutti i 50 minuti di gioco. Questo la dice lunga sulle nostre rotazioni limitate, in particolare sotto i tabelloni. Avvicinandoci ai playoff ho avuto la tentazione di rinforzare la squadra ingaggiando un terzo straniero. Ci è stato anche proposto qualcuno, ma poi la ragione ha avuto il sopravvento su passione e ambizione. Non sarebbe stato saggio rischiare di indebitarci per poi magari uscire comunque al primo turno o in semifinale. Abbiamo dato la precedenza al futuro. E per farlo ci vogliono i conti in ordine».

Far quadrare i conti

I bianconeri hanno già ottenuto la licenza per il prossimo campionato: «Significa che abbiamo mostrato dei bilanci soddisfacenti», spiega il numero uno del club. «Per quanto riguarda il passato, le casse mi lasciano tranquillo. Guardando all’orizzonte, però, il discorso è ben diverso. Il futuro mi preoccupa tantissimo, nonostante ci siano diversi bravi giocatori nostrani su cui possiamo contare. Per costruire una squadra competitiva dovremo raccogliere alcune centinaia di migliaia di franchi che oggi non abbiamo. Al di là delle incognite legate alla pandemia, auspico una stagione meno tribolata nella ricerca dei fondi. La continua corsa per far fronte alle spese correnti – salari, contributi sociali, tasse federative – è stata logorante. Per rendere l’idea, quest’anno almeno un quarto degli sponsor ha diminuito il suo contributo rispetto al passato».

L’addio del vicepresidente

I contributi federali per far fronte alle perdite causate dal coronavirus sono stati puntuali: «Potremmo ricevere ancora qualcosa, ma non possiamo lamentarci. Anche la città ha fatto il possibile. Confidiamo nell’aiuto dei privati, della gente: lì siamo indietro».

Da segnalare, inoltre, l’uscita di scena del vicepresidente Denis Wicht dopo una sola stagione, come ci conferma Alessandro Cedraschi: «Ha effettivamente rassegnato le dimissioni, che verranno ratificate alla prossima assemblea. Aveva idee diverse, a noi interessava soprattutto consolidare la società mantenendo i piedi per terra. Ora da lui ci aspettiamo quanto promesso».

Uno straniero in più

Nei giorni scorsi il Cedro ha incontrato tutti i suoi uomini per il tradizionale commiato di fine campionato: «Ai giocatori ho chiesto di attendere un mesetto per capire che tipo di squadra potremo allestire l’anno prossimo. I nostri giovani faranno ancora parte dell’ossatura: siamo molto contenti del loro apporto, meritano di trovare spazio in prima squadra. Ma meritano anche di avere uno straniero in più al loro fianco, per imparare, migliorare e – perché no? – godersi qualche vittoria in più».

I Tigers andranno avanti con Salvatore Cabibbo? «Ci siamo parlati, anche lui resta in attesa di sapere cosa potremo fare. Per lo staff tecnico è stato un altro anno difficilissimo e ringrazio tutti quanti. Nelle sue prime esperienze da capo allenatore, Totò ha dovuto fare i salti mortali con la materia umana che aveva a disposizione, districandosi tra tante partenze in corso d’opera e diverse problematiche societarie».

Sognando il palazzetto

A regalare un po’ di energia ad Alessandro Cedraschi ci pensa il sogno del palazzetto, con il polo sportivo sempre più vicino, referendum permettendo: «Questa è un’ottima ragione per tenere duro, nonostante le difficoltà del presente e dell’immediato futuro. Dovremo rafforzarci come società, trovare qualcuno che ci dia una mano. Così, quando il palazzetto sarà realtà, avremo una compagine degna di giocarci. La città di Lugano si merita il pacchetto completo: una struttura moderna e una squadra di basket competitiva».

Una finale anticipata

A partire da mercoledì, il presidente bianconero sarà un semplice spettatore delle semifinali: Union Neucâtel - Starwings e Friburgo - Massagno. «Quest’ultima sarà una finale anticipata e lo pensavo già prima dell’inattesa eliminazione del Ginevra. Secondo me l’Olympic resta la squadra più forte in Svizzera, nonostante il secondo posto in regular season e la finale di Coppa recentemente persa. La SAM, dal canto suo, ha un potenziale molto grande, fin qui espresso solo in parte».

