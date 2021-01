Era dal 6 dicembre scorso che i Tigers non festeggiavano. Da quella sfida contro Boncourt, ad oggi la miglior prestazione dei ticinesi, sono arrivate solo sconfitte. Alcune preventivabili, altre più cocenti, come l’uscita di scena dalla SBL Cup contro Neuchâtel. Ecco allora che il successo raccolto ieri contro Nyon assume una dimensione che va al di là del semplice smuovere la classifica. Perché quel che la sfida contro i vodesi ha messo in mostra, è che in casa bianconera la fiducia va coltivata con cura essendo la stessa materiale al momento piuttosto volatile. Come spiegare altrimenti il dominio dei primi dieci minuti, con il picco del +13 sul 21-8 al 7’, cui ha fatto seguito un crollo altrettanto verticale al primo momento di difficoltà e che ha costretto i padroni di casa a rimanere al rimorchio in pratica fino agli ultimi 120 secondi di gioco. Lo ha detto anche coach Cabibbo a fine partita: «Ce la siamo complicata da soli. La verità è che mentalmente facciamo ancora fatica, quando c’è un momento difficile andiamo giù subito e fatichiamo troppo a ritrovarci». Insomma, il cartello lavori in corso continua a rimanere appeso alla porta dello spogliatoio luganese, in attesa di capire se Minnie verrà effettivamente rimpiazzato.

Intanto è comunque arrivata una vittoria. Forse non brillante, ma ad ogni modo incamerata. Il che, in fin dei conti, è quel che più conta, specialmente in un periodo in cui non tutto gira come vorresti. Anche se, come detto, il Lugano ha il potenziale per fare meglio, come visto nel primo quarto, dominato in lungo e in largo, grazie agli acuti offensivi di Aw e Steinmann e a una difesa brava a mandare fuori giri l’attacco vodese. Poi, di colpo, a far la partita sono stati gli ospiti, tornati in un attimo a contatto (28-28 al 14’) e da quel momento costantemente in avanti. Mai di molto (+8 il massimo vantaggio toccato da Hayman e compagni), ma quel che è bastato per costringere il Lugano a una continua rincorsa, spesso confusa e arruffona e concretizzatasi solamente in vista del traguardo finale, cui i bianconeri sono arrivati più lucidi rispetto a Nyon, malgrado l’ennesimo eccessivo minutaggio sottoposto ai cinque del quintetto ticinese.