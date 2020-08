La tragedia si è verificata nel corso di un allenamento con il Partizan Belgrado dove Ojo era attualmente in prova. Dopo il malore, il 27.enne è stato portato in ospedale ma i medici non sono riusciti a rianimarlo. Giocava in Serbia dal 2017 e aveva disputato l’ultima stagione con la Stella Rossa, vincendo il campionato serbo e la Lega Adriatica. Era originario di Lagos ma era cresciuto negli Stati Uniti, dove aveva disputato il campionato NCAA con la squadra dell’Università statale della Florida.

«In Nigeria ho giocato a calcio fino a 17 anni - aveva raccontato tempo fa in un’intervista -. Poi un giorno arrivò un signore e mi chiese cosa diavolo ci facesse un ragazzo di 2.15 in un campo da calcio. Mi convinse a provare il basket ma l’impatto fu traumatico. Non potevo schiacciare perché l’unico campetto del mio quartiere aveva i canestri rotti e avrei rischiato di frantumare tutto, e non potevo stoppare tutti perché mi dicevano che facevo goal tending. Mi sembrava una regola assurda. Poi però grazie al basket sono riuscito a laurearmi in un college americano: quello è stato il giorno più bello della vita di mia madre».