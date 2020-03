Marzo, negli Stati Uniti, è normalmente il mese più importante del basket universitario, quello dedicato ai playoff nazionali della NCAA 1, la principale organizzazione sportiva per college. La chiamano «march madness», «follia di marzo». Anche in America, però, tutto lo sport si è fermato per colpa del coronavirus. A subire gli effetti di questo inevitabile stop c’è anche un cestista ticinese, il 22.enne Mattia Cafisi, già in forza a Massagno e Lugano. Lui gioca in Texas, alla Wayland Baptist University. Non nella NCAA, bensì nella NAIA. Una «lega» inferiore, ma di tutto rispetto. «Settimana scorsa avevamo scoperto di essere stati ammessi alle finali del campionato nazionale a Kansas City, ma il giorno dopo il torneo è stato cancellato. Ho vissuto un mix di emozioni contrastanti e inaspettate, mi è certamente dispiaciuto, ma la decisione di chiudere è stata giusta e necessaria».

Mattia si trova nella parte nord del Texas, nella città di Plainview, a metà strada tra Dallas ed El Paso. «Qui da noi, al momento, l’emergenza pandemica non è ancora estrema come in Ticino e in Svizzera. Tuttavia i ristoranti e alcuni negozi hanno iniziato a chiudere e ad operare solo tramite servizi di ritiro e consegna a domicilio». Il tutto nel bel mezzo dello «spring break», la tradizionale settimana di vacanza delle accademie americane. Un periodo solitamente dedicato a feste e divertimenti, ma non stavolta: «L’atmosfera è piuttosto dimessa, ci mancherebbe altro», racconta Mattia. «La pausa è stata inoltre prolungata di una settimana. Nella mia scuola, un istituto privato, le lezioni riprenderanno unicamente online almeno fino al 6 aprile. Le scuole pubbliche con più studenti, hanno già deciso di proseguire con questo sistema fino alla fine del semestre. Un provvedimento che non escludo venga preso anche da noi alla Wayland, prima o poi».

Prima di questa brusca interruzione, Cafisi stava vivendo una bella stagione: «Abbiamo vinto 20 partite, perdendone 11. Ci siamo qualificati per i playoff della nostra Conference, la Sooner Athletic, e come detto avevamo ricevuto il biglietto per le finali nazionali poi annullate. L’anno prossimo, per me, sarà l’ultimo a livello di college. Spero di migliorare ancora e di poter poi continuare a giocare a basket da professionista. Senza dimenticare lo studio: voglio portare a termine con successo il mio bachelor in biologia».

