Per Westher Molteni è iniziata una nuova avventura. Swiss Basketball lo ha assunto quale responsabile del dipartimento 3 contro 3 (3x3). Per accettare, il 34.enne ticinese ha dovuto abbandonare la pallacanestro tradizionale e la SAM Massagno. Lo abbiamo intervistato al suo rientro da Montréal, dove ha giocato nel FIBA World Tour con il suo Team Losanna.

Wes, il primo settembre sei entrato in carica come responsabile del 3 contro 3 per Swiss Basketball. È il lavoro dei tuoi sogni?«Non riesco neanche a considerarlo un lavoro, visto che potrò dedicarmi completamente alla mia più grande passione. Già da qualche anno, con il Team Losanna, stiamo spingendo e promuovendo il 3x3 in tutta la Svizzera, cercando anche di raggiungere le Olimpiadi. Nel tempo libero, oltre a prendere parte a numerosi tornei...