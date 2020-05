La Pallacanestro Bellinzona ha iscritto la propria squadra al campionato di LNB femminile per la stagione 2020-21. La società continua così a portare avanti il progetto di ricostruzione e rilancio varato immediatamente dopo il ritiro della squadra di LNA al termine della stagione 2017-18. A quel momento infatti si era deciso di ripartire dal settore giovanile, consolidando le fondamenta, con l’obiettivo di riportare una squadra in lega nazionale entro tre anni. Questo progetto è stato agevolato dall’arrivo a Bellinzona di Piergiorgio Manfrè quale responsabile del settore giovanile e dall’avvio di una collaborazione con il Basket Verbano di Luino.

Nelle ultime due stagioni si è così lavorato intensamente con il settore giovanile, raggiungendo ottimi risultati a livello cantonale e nazionale già nella stagione 2018-19, mentre nella stagione 2019-20, interrotta dalla pandemia, vi erano le premesse per ottenerne ancora di migliori. Oggi, secondo la società sopracenerina, sussistono dunque solide basi per il ritorno alla competizione di alto livello. Quella che parteciperà al prossimo campionato di LNB sarà comunque una squadra giovanissima, di formazione. Pertanto, gli obiettivi societari saranno incentrati sulla crescita sportiva e personale delle giocatrici e sulla maturazione della squadra. Questo passo dovrà inoltre offrire una nuova e stimolante prospettiva alle ragazze delle categorie di età inferiori, prospettiva che in tutto il Sopraceneri era venuta a mancare nelle ultime stagioni.