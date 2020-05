La nuova collocazione nel calendario internazionale consentirà all’evento, che assegnerà complessivamente 7 titoli europei (juniores, U23, élite maschili e femminili oltre a quello del Team Time Trial), un alto livello tecnico in considerazione del fatto che si tratta di uno degli eventi più importanti della stagione. Per quanto riguarda gli altri eventi, per il Campionato europeo Mountain Bike Cross-country, originariamente in programma a Graz-Statteg (Austria), sono state individuate come date nel nuovo calendario MTB UCI quelle del 15, 16, 17 e 18 ottobre 2020. Al momento è in corso la ricerca di un ente organizzatore. In accordo con il comitato organizzatore, il Campionato europeo MTB Youth di Pila (Italia), in programma dal 28 luglio al 1. agosto, è stato annullato.