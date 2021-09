Parlare di bocce con Davide Bianchi, ambasciatore per eccellenza di questo sport sia nel panorama svizzero sia a livello internazionale, coinvolge anche chi non è mai andato a punto, perché le sue idee sono innovative. Non a caso la Federazione Svizzera di Bocce gli ha affidato un piano di rilancio di un movimento che, a detta dello stesso duplice campione del mondo, «è in via di estinzione se nei prossimi 5 anni non ci sarà un radicale ricambio generazionale. Oggi in Ticino, dei 120 giocatori di punta, più della metà superano i 60 anni e le prospettive sono preoccupanti».

Élite e categoria B

La “formula Bianchi”, richiesta con un mandato ufficiale dalla FSB per il circuito Élite e la categoria B, ha subito trovato ampi consensi da parte delle società. «Il progetto della Federazione “Bocce oggi,...