È un arrivederci. Cara Tokyo, sarà per l’estate del 2021 (al più tardi). Olimpiadi rinviate. Era inevitabile, l’ha detto perfino il primo ministro giapponese Shinzo Abe. Maledetto virus. Ha avuto il potere di fermare tutto, come prima e seconda guerra mondiale. Fermare, non cancellare. Per fortuna, verrebbe da dire. La macchina organizzativa dovrà soltanto rallentare un po’. Già, il rinvio creerà sì grossi danni a livello economico. Ma rimediabili.

Anno dispari, come nel 369

Certo, la situazione è unica. Per dire: l’ultima volta che un’Olimpiade si tenne in un anno dispari era il 369. Per il pugilato a mani nude vinse il re armeno Varazdat. Così ha scritto il giornalista Giuseppe Pastore, vero amante di dati, statistiche e aneddoti. E certo, per il comitato di Tokyo 2020 la delusione al momento...