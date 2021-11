Capitano dei professionisti elvetici (SPGA) e, da poco più di una settimana, anche coach della Regione Sud-Est, il Ticino e il Grigioni. Stiamo parlando di Gianluca Patuzzo, che è reduce da un campo di allenamento organizzato da Swiss Golf a Bogogno. Ed è proprio in questa località, in provincia di Novara (Piemonte), che una dozzina di allenatori si sono ritrovati con 24 talenti dei quadri nazionali (tra i 14 e i 20 anni) per un’approfondita sessione autunnale di golf. A Patuzzo abbiamo chiesto qual era l’obiettivo di questo stage oltre frontiera.

«La formazione innanzitutto - afferma il professionista luganese - . In quattro intense giornate abbiamo potuto approfondire diversi aspetti del gioco con esperti di vario genere. C’erano coach specializzati nell’analisi biomeccanica, preparatori...